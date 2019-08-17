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2019-08-17 عرض جوي يحبس الأنفاس للصقور السعودية في بولندا متابعات الخليج 365 - واس Advertisements قام فريق الصقور السعودية بافتتاح معرض قدينيا الجوي في بولندا حيث قدم عرض جوي على كورنيش مدينة غدينيا مساء أمس الجمعة.

وتستمر مشاركات الفريق اليوم السبت وغداً الأحد الموافق 17-18 أغسطس في مقر المعرض بمدينة غدينيا.

ويشارك في المعرض عدد من فرق العروض الجوية مدنية و عسكرية من مختلف دول العالم.

ويعتبر فريق الصقور السعودية واجهة مشرفة للقوات المسلحة عامةً والقوات الجوية الملكية السعودية خاصةً متوجاً بالدعم الذي يحظى به من القيادة الحكيمة.









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