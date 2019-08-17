الان تتابع رجل الأعمال «الحارثي» يحتفي بزواج شقيقه صقر والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل ساعة واحدة - 8:20 م, 17 أغسطس 2019 م التعليقات: 0 بحضور عدد من أصحاب الفضيلة والسعادة الطائف -الخليج 365 -عبدالله العازمي : احتفل رجل الأعمال الاستاذ سالم بن عقاب الحارثي مساء أمس الجمعة بزواج شقيقه “صقر”وذلك بحضور عدد من أصحاب الفضيلة والسعادة ورجال الأعمال والإعلامي والأقارب والأصدقاء، الذين قدموا التهاني والتبريكات ودعواتهم الخالصة بالتوفيق للعروسين.

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