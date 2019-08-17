شكرا لقرائتكم خبر عن السيدة التي تعرضت للمضايقة لـ«الخليج 365»: ما حدث أمر عرضي.. والسكوتر مكسبي الوحيد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد المالكي (جازان) @almalkym939

أكدت ضعيفة محمد صالح العمري لـ "الخليج 365" التي ظهرت في مقطع الفيديو المتداول أمس وتهجم مجموعة من الشباب عليها أن توجيهات أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز بالقبض على المعتدين وتفاعله السريع مع القضية أمر أسعدني، مؤكدة أن السكوتر الذي تعمل عليه هو مصدر رزقها الوحيد مع زوجها وأبنائها.

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وقالت لـ "الخليج 365"، التي التقتها في موقع الحادثة بحديقة الأمير محمد بن ناصر بمحافظة العيدابي، إنني أعمل بشكل طبيعي ولم يؤثر علي ما حدث أمس (الجمعة)، مبينة أنها حادثة عرضية من مجموعة من الشباب، وتدخل حراس الأمن في حينها، لكن نشر المقطع هو ما أحدث الضجة ممن صورها وهو يشاهدها، مبينة أن المحافظة والشرطة تواجدت وتم استدعاؤها وأخذ أقوالها.

وقالت أنا أعمل في هذا الموقع منذ ٦ أشهر، ولم أتعرض لأي مضايقات من قبل، وأعمل بإيجار 10 دقائق بـ 10 ريالات، وجلست سنين طويلة حتى جمعت مبلغ السيارات السكوتر قبل أن أبدأ بالعمل عليها، مبينة أن ردة فعل الناس حول القضية وتعاطفهم معها سكب الدمع من عينيها من الفرح، لأن هذا المجتمع تربى على الطيبة وحب الذين يعملون.

وقالت تابعت بشغف ردة فعل الناس في مواقع التواصل منذ يوم أمس موجهة شكرها لأمير منطقة جازان، ونائبه، ومحافظ العيدابي الذي وعدها بتلبية رغاباتها، وتشديد الحراسة على الموقع، وتهيئة مكان أفضل لعملها وكسب رزقها.