1184 جولة لأمانة جدة وإغلاق 241 منشأة غذائية خلال موسم الحج

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أسفرت حملة الرقابة الصحية المكثفة على المنشآت الغذائية لأمانة محافظة جدة خلال الحج للعام الحالي 1440هـ ، إغلاق (241) منشأة مخالفة من إجمالي (1184) زيارة ميدانية.

وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني ، أن الحملة استهدفت جميع أنحاء مدينة جدة في نطاق البلديات الفرعية ، بهدف التأكد من سلامة المواد الغذائية وجاهزية المطاعم ، لاسيما وأن محافظة جدة تعد بوابة الحرمين.

وبين الزهراني بأنه تم إتلاف (3089) كيلو من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك ومخالفة (683) ، إلى جانب ذلك تم سحب (٦٣٤) عينة غذائية سلمت لمختبر الأمانة لفحصها ، بالإضافة لإزالة (٧٨٤) بسطة وعربة مخالفة في عدد من الشوارع والأحياء ، فيما لاتزال الجهود مستمرة لمتابعة ورصد المخالفات.