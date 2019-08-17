، أشواط المساء تفتتحها "شبرية" بتألق وبأفضل وقت وصول ،

محمد بن مسعود - الدمام - أقيم 16 شوطاً شهدت قوة وتألقاً للهجن والتوقيت الأفضل احتفظ به "مداهم"

تتواصل المنافسة بين ملاك الهجن المشاركة في الأشواط التنشيطية لمهرجان ولي العهد للهجن في موسمه الثاني، والمقام حالياً في ميدان سباق الهجن بمحافظة الطائف، وذلك بانطلاق أشواط الفترة المسائية التنشيطية لليوم الثالث الموافق السابع عشر من أغسطس لعام 2019م.

وأقيم 16 شوطاً مخصصاً لفئة "الحقايق" وبمسافة ثلاثة كيلومترات؛ حيث شهدت الأشواط قوة وتألقاً للهجن المشاركة.

وزينت الحقه (شبرية) لمحمد معزي بن عميرة العتيبي، بداية السباق، بالفوز بالمركز الأول، بالإضافة لأفضل وقت وصول بين الأشواط الستة عشر في الفترة المسائية أربع دقائق و31 ثانية، إلا أن التوقيت الأفضل يحتفظ به (مداهم) بتوقيت أربع دقائق و29 ثانية لجابر بن ربيع المري، من خلال أشواط الفترة الصباحية.

وكانت نتائج الأشواط المتبقية للسباق لا تقل إثارة عن الأول؛ ففي الشوط الثاني حقق (معزز) لـ"عابد بن عيسى مطر الفلاحي" المركز الأول بتوقيت 4:34:02، ثم (مشكورة) على رأس الشوط الثالث لـ"سليمان سلامة الفايدي الجهني" بتوقيت 4:37:50.

أما الشوط الرابع (المهند) لـ"سالم سلمان صالح المغيري" فكان له السبق في تحقيق المركز الأول بتوقيت 4:33:09، والشوط الخامس حققت (وصفة) لـ"سليمان بالرويشد الجهني" المركز الأول بتوقيت 4:33:19، والشوط السادس مركزه الأول لـ(ملبي) لـ"سيف بن عيسى الفلاحي" بتوقيت 4:38:79، والشوط السابع حققت (اوزان) لـ"سعود بن فهيد مبارك الرملان" بتوقيت 4:36:06 المركز الأول، لتصل السباقات إلى الشوط الثامن والذي كان من نصيب (مهيض) لـ"حسن عبدالله أحمد آل سالم" بتوقيت 4:37:11، الشوط التاسع كان لـ(الباسلة) لـ"محمد بن راجح ذيبان العامري" الخطوة الأقوى بتوقيت 4:34:51، وتلاها (طويق) لـ"عمر بن سليمان الجهني" في الشوط العاشر بتوقيت 4:34:63.

وفي الشوط الحادي عشر (الظبي) لـ"عبدالهادي بن راشد الغفراني" المري تنتزع صدارة الشوط بتوقيت 4:39:11 , تلاها في الشوط الثاني عشر (مطرب) لـ"ناصر بن دغيم الهادري" بتوقيت 4:34:24، ثم (نهب) لـ"عبدالهادي بن راشد الغفراني المري" بتوقيت 4:37:07 في الشوط الثالث عشر.

وفي الأشواط الثلاثة الأخيرة كان المركز الأول للشوط الرابع عشر لـ(حريد) لـ"حشر بن ظفر الهاجري" وتوقيت 4:4:36، والشوط الخامس عشر (بلشة) لـ"فهيد مبارك شليويح رملان المري" تضرب موعداً مع صدارته بتوقيت 4:37:63، ليختتم (الفارس) لعلي عبدالهادي بن نشير المري أشواط المساء بمركز أول في الشوط السادس عشر بتوقيت 4:39:23.