قالت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية اليوم السبت، أن شرطاً هاماً يجب توافره في صاحب المنشأة ليتمكن من الاستفادة من الخدمات الالكترونية. وفي ردٍ على صاحب منشأة استفسر عن عدم قبول طلبه لنقل عامل بين فروع الرقم الموحد، قالت الوزارة أنه “يجب التأكد من سريان السجل التجاري أو تجديده حال إنتهاء مدته لتتمكن من الاستفادة من الخدمات الالكترونية”.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزارة العمل: استفادة أصحاب المنشآت من الخدمات الالكترونية بعد تنفيذ هذا الشرط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.