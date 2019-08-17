وقع صباح اليوم (السبت)، حريق في أحد مرافق معمل شيبه للغاز، ولم يتسبب الحادث في وقوع أي إصابات، وسيطرت فرق الاستجابة في أرامكو السعودية على الحريق. وأكدت الشركة أن إمدادات عملائها من النفط الخام لم تتأثر نتيجة لهذا الحادث.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نشوب حريق في أحد مرافق معمل حقل شيبة.. وأرامكو تعلق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.