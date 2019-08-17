«أمانة جدة» تُغلق 241 منشأة غذائية مخالفة خلال موسم الحج

أسفرت حملة الرقابة الصحية المكثفة على المنشآت الغذائية لأمانة محافظة جدة خلال الحج للعام الحالي 1440هـ ، إغلاق241 منشأة مخالفة من إجمالي 1184 زيارة ميدانية.

وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني، أن الحملة استهدفت جميع أنحاء مدينة جدة في نطاق البلديات الفرعية، بهدف التأكد من سلامة المواد الغذائية وجاهزية المطاعم، لاسيما وأن محافظة جدة تعد بوابة الحرمين.

وبين الزهراني بأنه تم إتلاف 3089 كيلوجرامًا من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك ومخالفة 683، إلى جانب ذلك، تم سحب ٦٣٤ عينة غذائية سلمت لمختبر الأمانة لفحصها، بالإضافة لإزالة ٧٨٤ بسطة وعربة مخالفة في عدد من الشوارع والأحياء ، فيما لاتزال الجهود مستمرة لمتابعة ورصد المخالفات.