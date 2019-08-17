قدم الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، تعازيه إلى عبدالمحسن الحكير في وفاة زوجته موضي بنت محمد الحكير، والتي توفيت إثر مرض ألمّ بها مؤخرًا.
وأعرب أمير منطقة جازان، عن خالص تعازيه ومواساته لرجل الأعمال عبدالمحسن الحكير وأبنائه ولكافة أسرة وذوي الفقيدة، سائلاً الله أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته وأن يلهم ذويها وأفراد أسرتها كافة الصبر والسلوان .
من جهته، عبر عبدالمحسن الحكير وأبنائه عن خالص شكرهم وتقديرهم لأمير المنطقة، على مواساته لهم ومشاركته في مصابهم، سائلين الله أن يديم على سموه الصحة والعافية وأن لا يريه مكروهًا .
كانت هذه تفاصيل خبر أمير جازان يعزي عبدالمحسن الحكير في وفاة زوجته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.