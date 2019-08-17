أمير جازان يعزي عبدالمحسن الحكير في وفاة زوجته

قدم الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، تعازيه إلى عبدالمحسن الحكير في وفاة زوجته موضي بنت محمد الحكير، والتي توفيت إثر مرض ألمّ بها مؤخرًا.

وأعرب أمير منطقة جازان، عن خالص تعازيه ومواساته لرجل الأعمال عبدالمحسن الحكير وأبنائه ولكافة أسرة وذوي الفقيدة، سائلاً الله أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته وأن يلهم ذويها وأفراد أسرتها كافة الصبر والسلوان .



من جهته، عبر عبدالمحسن الحكير وأبنائه عن خالص شكرهم وتقديرهم لأمير المنطقة، على مواساته لهم ومشاركته في مصابهم، سائلين الله أن يديم على سموه الصحة والعافية وأن لا يريه مكروهًا .