الاتحاد الدولي للاتصالات: إجراء 309 ملايين مكالمة للحجاج بنسبة نجاح 99%

أعلن الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU)، اليوم السبت، أن الاستهلاك القياسي للبيانات والاتصالات الذي شهده موسم حج هذا العام، بلغ أكثر من 32.5 ألف تيرابايت من البيانات، بزيادة قدرها 26% عن موسم العام الماضي.

وأضاف الاتحاد الدولي للاتصالات في تقرير له، أن الاستهلاك الفردي اليومي للبيانات خلال موسم الحج، وصل إلى 352.5 ميجابايت، وهو ما يتجاوز المتوسط العالمي لاستهلاك البيانات الفردية اليومية بنسبة 95%، كما تم إجراء أكثر من 309 ملايين مكالمة، محلية ودولية، من قبل الحجاج بنسبة نجاح بلغت 99%.

وأوضح أن الاستهلاك القياسي للبيانات والاتصالات الذي شهده موسم حج هذا العام، بلغ أكثر من 32.5 ألف تيرابايت من البيانات من قبل الحجاج، أي ما يعادل مشاهدة أكثر من 13.3 مليون ساعة من الفيديو عالي الدقة 1080 بكسل، بزيادة قدرها 26 % عن العام الماضي، كما بلغ متوسط سرعة التنزيل 44.83 ميجابايت في الثانية، بزيادة قدرها 69% عن العام الماضي.

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وأشاد الاتحاد الدولي للاتصالات بالبنية التحتية المميزة في المملكة، التي خدمت نحو 2.5 مليون زائر، في نطاق جغرافي وظرفي محدد، موضحًا أن «تقديم خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات لأعداد تصل إلى 2.5 مليون زائر يتطلب بنية تحتية بمواصفات عالية لضمان قدرة كل من السكان المحليين والحجاج على الوصول إلى تطبيقات الهاتف المحمول لالتقاط ومشاركة اللحظات الخاصة مع العائلة والأصدقاء في جميع أنحاء العالم».

يذكر أن الاتحاد الدولي للاتصالات منظمة حكومية دولية ووكالة متخصصة في الاتصالات وتقنية المعلومات تابعة للأمم المتحدة؛ إذ أصبح إحدى وكالات الأمم المتحدة المتخصصة في عام 1947م.

ويضم الاتحاد في عضويته 193 دولة وما يزيد على 800 كيان من كيانات القطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية حيث تعمل على أساس مبدأ التعاون الدولي بين الحكومات (الدول الأعضاء) والقطاع الخاص (أعضاء القطاعات والمنتسبين والهيئات الأكاديمية).