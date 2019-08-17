بالصور.. مسرح وسينما وألعاب أطفال في جناح الجاحظ بسوق عكاظ

افتتح «موسم الطائف» جناح الجاحظ في قلب سوق عكاظ، والذي يضم مجموعة من الأنشطة والزوايا والفعاليات، التي تستعرض سيرة وحياة وعلوم ومؤلفات واحد من أهم علماء العرب، الذي توفي عام 255 للهجرة، وترك أثرًا وثروة علمية وأدبية في مختلف المجالات.

وشهد جناح الجاحظ إقبالًا كبيرًا لفت الأنظار، وجذبت الزوايا المبتكرة والعروض الإبداعية الحضور، وخاصة مسرح الطفل، وسينما الأطفال، وزاوية الألعاب عن طريق ارتداء النظارات ثلاثية الأبعاد؛ ليعيش الزوار وخاصة الأطفال تجربة ممتعة وثرية.

يقدم المعرض العلوم والمعارف في قالب ترفيهي؛ حيث يقدم الأطفال على المسرح مشهدًا تمثيليًا يحكي بعض تفاصيل حياة الجاحظ، وتستعرض سينما الأطفال لحظات مهمة في حياة العالم وهو يقوم بالتدوين والكتابة، مع عرض لمساهماته في مجال الأدب والسياسية والتاريخ والأخلاق والنبات والحيوان والصناعة وغيرها، بالإضافة لأهم مؤلفاته مع التركيز على كتاب «الحيوان» الذي يعد موسوعة علمية، ونموذجًا يحتذى في مجال البحث العلمي.