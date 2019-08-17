بالصور.. مدينة الحجاج بأبو عجرم تودِّع أولى قوافل ضيوف الرحمن

ودعت مدينة الحجاج بمركز أبو عجرم في منطقة الجوف، اليوم السبت، أولى قوافل ضيوف الرحمن القادمين من المدينة المنورة، البالغ عددهم 1257 حاجًا مستقلين 57 حافلة متوجهين إلى منفذ جديدة عرعر، ومن ثم لبلادهم، بعد أن أدوا مناسكهم بأجواء روحانية وفق منظومة من الخدمات الحكومية والجهود الأمنية.

وتم تقديم الخدمات اللازمة للحجاج، من الضيافة والرعاية الصحية وتوزيع الكتيبات الإرشادية والهدايا، إضافة إلى توجيههم إلى أماكن المبيت بمشاركة عدد من الأجهزة الحكومية الخدمية.

من جانبهم، قدم عدد من الحجاج شكرهم وتقديرهم لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، مؤكدين أن خدمة ضيوف بيت الله الحرام شرف عظيم استحقته المملكة عن جدارة لما توفره من خدمات ودعم ورعاية منذ لحظة وصول الحجاج حتى عودتهم إلى أوطانهم سالمين بعد أن منّ الله عليهم بأداء مناسكهم بكل يسر وطمأنينة.