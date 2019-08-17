الجبير: اتفاق السودان اللبنة الأولى لبناء دولة متمكنة اقتصاديًا وأمنيًا

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية، عادل الجبير، أن اتفاق السودان اللبنة الأولى لبناء دولة متمكنة اقتصاديًا وأمنيًا، مشددًا على أن السعودية كانت وستظل تدعم كل ما يضمن للسودان أمنه واستقراره.

وأشار الجبير، إلى أن السعودية شاركت بشكل فعَّال في دعم جهود التوصل للاتفاق في السودان، وفق «العربية».

وأضاف: «نتطلع في أن يعمل السودانيون على تحصين اتفاق الشراكة ومواجهة التدخلات الخارجية».

وتابع الجبير: «نتطلع في أن يعمل السودانيون على تحصين اتفاق الشراكة ومواجهة التدخلات الخارجية».

ووقع المجلس العسكري الانتقالي السوداني وقوى «الحرية والتغيير» في العاصمة الخرطوم بصفة نهائية اليوم السبت، على الوثائق النهائية للفترة الانتقالية.

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وانطلقت مراسم التوقيع بحضور إقليمي ودولي لممثلي الدول والمنظمات الدولية .

حضر توقيع الاتفاق رؤساء تشاد إدريس ديبي ودولة جنوب السودان سيلفاكير ميارديت وكينيا أوهورو كينياتا، ورئيسا وزراء إثيوبيا أبي أحمد ومصر مصطفى مدبولي (ممثلا للاتحاد الإفريقي)، وعدد من وزراء خارجية الدول الأخرى وممثلو المنظمات الإقليمية والدولية توقيع الوثائق الخاصة بالفترة الانتقالية بقاعة الصداقة بالخرطوم.

ووقّع المجلس العسكري السوداني وقوى إعلان الحرية والتغيير في الرابع من أغسطس الجاري بالأحرف الأولى على الوثيقة الدستورية التي تنظم الفترة الانتقالية التي تمتد لثلاث سنوات.

وبحسب الخريطة الزمنية لتشكيل الحكومة الانتقالية، سيتم إعلان تشكيل المجلس السيادي غدًا الأحد، وتعيين رئيس الوزراء يوم الثلاثاء المقبل، وتشكيل الحكومة يوم 28 أغسطس الجاري.