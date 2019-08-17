إحباط تهريب 3 ملايين ريال إلى الخارج



تمكنت الجمارك السعودية في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي، من إحباط محاولة تهريب أكثر من 3 ملايين ريال سعودي إلى خارج المملكة من قبل 4 أشخاص. وأكدت الجمارك أنه لم يُثبت الأشخاص بعد إحباط محاولاتهم مشروعية الحصول على المضبوطات، مما يُعزز من ارتباطها بجرائم أصلية أو جريمة غسل الأموال.

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