حج / وزير الحج والعمرة يكرم "تنسيقي حجاج الداخل"



مكة المكرمة 16 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 17 أغسطس 2019 م واس

كرّم معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل، بدرع تذكاري يحمل شكر "الوزارة" وتقديرها للمجلس، لمساهمته في إنجاح أعمال موسم حج هذا العام 1440هـ، تسلّمه من معاليه رئيس مجلس إدارة "المجلس التنسيقي"، الأستاذ عبدالرحمن بن فالح الحقباني، وذلك ضمن فعاليات حفل "الوزارة" السنوي لتكريم رؤساء وأعضاء مكاتب شؤون الحجاج، وضيوف الدورة الرابعة والأربعون لندوة الحج الكبرى لهذا العام، والذي أُقيم بالقاعة الرئيسة بفندق "هيلتون" بمحافظة جدة، بتاريخ 14/12/1440هـ، بحضور معالي نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، ووكلاء "الوزارة" ومديرا عموم فرعيها بمكة المكرمة ومحافظة جدة، ورؤساء مجالس إدارات مؤسسات أرباب الطوائف ونوابهم، وعدد من المسؤولين في القطاعات الحكومية والأهلية العاملة في منظومة الحج وذات العلاقة بأعمالها، وممثلي وسائل الإعلام وعدد من القناصل والدبلوماسيون، وبعض الشخصيات الإسلامية، والمختصون والعاملون في شؤون رعاية حجاج بيت الله الحرام.

وعقب انتهاء الحفل، ثمّن الأستاذ عبدالرحمن الحقباني، رئيس مجلس إدارة المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل، عالياً تكريم معالي وزير الحج والعمرة للمجلس، وعبّر عن سروره وأعضاء المجلس بهذا التكريم، الذي وصفه بأن يشكل حافزاً كبيراً وإضافة مهمة لما يجده "المجلس" من اهتمام ورعاية من معاليه، الذي تكرّم بتدشين مبادرات "المجلس" ورعاية حفل توقيع بعض شراكاته الإستراتيجية في مطلع هذا الشهر، رافعاً أسمى عبارات الشكر والتقدير لمعالي الدكتور محمد صالح بنتن، لاهتمامه بمنشآت حجاج الداخل – ممثلة في المجلس التنسيقي – ولما تجده من دعم ومساندة من معاليه، والتي هي بدورها تضطلع بأدوار مهمة لخدمة قطاع عريض من الحجاج، ويبذل العاملون فيها أقصى الجهود لمواكبة تحولات "الوزارة" وتوجهاتها الإستراتيجية، والانتقال من خدمة الحاج إلى صناعة الضيافة، والتي تنطلق من أهداف رؤية المملكة الطموحة 2030، ومن مضامين برنامج خدمة ضيوف الرحمن، والذي يعتبر من أهم برامج "الرؤية" التنفيذية.

انتهى

18:34ت م

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