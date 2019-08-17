

تونس 16 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 17 أغسطس 2019 م واس

أحبط خفر السواحل التونسي بجزيرة جربة جنوب شرق تونس محاولة هجرة سرية انطلق فيها خمسة أشخاص نحو أوروبا على متن مركب صيد.

وأمر وكيل النيابة التونسي بحبس أفراد المجموعة على ذمة التحقيق والقضاء، وفقاً لبيان لوزارة الداخلية التونسية اليوم.

// انتهى //

18:30ت م

0064





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / خفر السواحل التونسي يحبط محاولة هجرة سرية نحو اوروبا بسواحل جربة جنوب البلاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.