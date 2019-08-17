

المدينة المنورة 16 ذو الحجة 1440هـ الموافق 17 أغسطس 2019م واس

تواصل الإدارة العامة النسائية بوكالة الرئاسة العامة لشئون المسجد النبوي بالمدينة المنورة تقديم أفضل وأجل خدماتها لضيفات الرحمن زائرات المسجد النبوي الشريف بعد أن أدين مناسك حجهن بكل يسر وأمان ، وذلك من خلال تنفيذ برامجها المتكاملة وخططها التنظيمية المدروسة التي أعدتها لحج هذا العام 1440هـ .

وتضمنت البرامج تطوير أداء الموظفات الرسميات من خلال إقامة العديد من الدورات التدريبية وكذلك تأهيل المتقدمات للعمل في المواسم على كيفية التعامل مع الزائرات وإدارة الحشود وشرح الأنظمة والتعليمات إلى جانب إقامة دورات لتعليم اللغات المختلفة لتسهيل التواصل مع كافة الجنسيات سعياً منها لمساعدة زائرات المسجد النبوي في تأدية نسكهم بالسكينة والهدوء والطمأنينة مع توفير المناخ التعبدي داخل المسجد النبوي والساحات المحيطة بهما والتوجيه بالحكمة والموعظة الحسنة لتأدية النسك على الوجه الأكمل وكذلك توفير جميع الخدمات اللازمة وتهيئة المرافق والتأكد من جاهزيتها والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لزائرات المسجد النبوي.

وتقوم الإدارة العامة النسائية من خلال المراقبات التأكد من توافر جميع المتطلبات والخدمات في أقسام مصلى النساء من مياه زمزم المبردة والفرش ومتابعة نظافة المسجد وجاهزية دورات المياه الخاصة بالنساء على مدار الساعة وجمع المفقودات التي تسلم إلى أصحابها أو تسلم إلى قسم المفقودات في حالة عدم العثور على أصحابها وتعد تقارير يومية منهن بذلك كله .

// انتهى //

17:02ت م

0057





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حج / الإدارة النسائية برئاسة المسجد النبوي تواصل تقديم خدماتها في الموسم الثاني من الحج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.