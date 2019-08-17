حج / سياحة المدينة المنورة تواصل تقديم خدماتها لحجاج بيت الله الحرام



المدينة المنورة 16 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 17 أغسطس 2019 م واس

بدأت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة المدينة المنورة بتنفيذ خطتها لموسم مابعد الحج للعام ١٤٤٠هـ .

وتواصل الفرق الميدانية التابعة للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة المدينة المنورة،تقديم خدماتها لضيوف الرحمن زوار المسجد النبوي الشريف من خلال تطبيق خطة الرقابة لمتابعة مرافق الإيواء السياحي في لموسم مابعد الحج .

وأوضح مدير فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة المدينة المنورة المهندس فيصل بن خالد المدني أن الهيئة تسعى من خلال خطة الحج الموسمية إلى ضبط الأداء بمختلف منشآت الإيواء السياحي والتأكد من جودة الخدمات المقدمة والتحقق من مدى التزام تلك المرافق بتنفيذ الإشتراطات الخاصة بالهيئة وأن جميع مكاتب الهيئة بالمنطقة والمحافظات التابعة لها ، تعمل علي تكثيف الجولات الرقابية على دورالإيواء، وذلك للتأكد من نظامية الأنشطة السياحية ، ومستوى النظافة في قطاع الإيواء, وكذلك تتبع الشكاوي والبلاغات الواردة للفرع من النزلاء والمستفيدين ومعالجتها والتعامل معها وفقاً لأنظمة الهيئة ولوائحها التنفيذية ، إضافة إلى مراقبة تحقيقها لوسائل السلامة في التشغيل .

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16:54ت م

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