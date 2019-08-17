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توضيح ملابسات كيس حصى الجمرات

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2019-08-17

توضيح ملابسات كيس حصى الجمرات

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

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أوضحت وزارة الحج والعمرة أنه خلال تواجد ضيوف الوزارة بمزدلفة لوحظ وجود كمية محدودة من أكياس جمع الحصى لرمي الجمرات وعليها ترجمة خاطئة قد تؤدي إلى بعض اللبس، وعرض الشيخ يوسف استس، ضيف وزارة الحج والعمرة لموسم حج هذا العام والمحاضر بندوة الحج الكبرى في دورتها الـ44، أن يقوم بتسجيل فيديو لإيضاح ذلك.

وقد بدأت الوزارة في مساء اليوم التاسع من ذي الحجة بالتحقيق مع متعهد أكياس جمع الحصى والجهة المتعاقدة معه والمترجم، وأخذ إفادتهم وإحالتهم لجهة الاختصاص، والتوجيه بتصحيح الوضع فورًا وتحري الدقة.





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