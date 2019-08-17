الان تتابع التعليم: توجيه أكثر من 10 آلاف معلم ومعلمة جديد لمدارسهم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الطائف - عبدالله العازمي - الخليج 365: يتوجه غدا الأحد (١٧ ذو الحجة ١٤٤٠ هجرية) 10007 معلم ومعلمة إلى مدارسهم بمختلف إدارات التعليم في المناطق والمحافظات. ومن المقرر أن ينفذ المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي بالشراكة مع إدارات التعليم في المناطق والمحافظات البرنامج التأسيسي للمعلم الجديد على مدار ٣ أيام، ابتداءً من الثلاثاء، وذلك ضمن برامج الاستعداد للعام الدراسي الجديد.

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