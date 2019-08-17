مبادرة هي الأولى من نوعها.. نقل الحجاج من منى للحرم والعكس مجانا

جدة - عمرو شويل المشاعر المقدسة- الخليج 365:

طبقت المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا واستراليا تجربة هي الأولى من نوعها في موسم حج هذا العام من خلال تنفيذ مبادرة لنقل الحجاج مجانا من مشعر منى إلى الحرم ومن ثم العودة مجددا يومي العاشر والحادي عشر من شهر من ذو الحجة لأداء طواف الإفاضة والسعي والرجوع إلى المشعر لإكمال المبيت.

من جانيه أوضح المهندس عادل قاري المشرف على قطاع النقل بالمؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا واستراليا أن التجربة طبقت على حجاج أوروبا وأمريكا ، مشيرا إلى أن عدد المستفيدين منها بلغ قرابة 43 ألف حاج تم نقلهم عبر قرابة 150 حافلة على مدى 30 ساعة عمل متواصلة بدأت من الساعة الواحدة ظهرا يوم العاشر وانتهت مغرب يوم الحادي عشر أي ثاني أيام عيد.

Advertisements

ويؤكد قاري أن التجربة جاءت تنفيذا لتوجيه إمارة منطقة مكة المكرمة وإشراف الهيئة العليا لمراقبة النقل وبالتعاون والتنسيق مع النقابة العامة للسيارات .

وتهدف المبادرة التي أثبتت نجاحها في الموسم الأول إلى تخفيف العبء على الحاج بإيجاد وسيلة مواصلات مجانية له في ظل صعوبة التنقل أيام العيد من مشعر منى على الحرم والعكس كما أنها تسهم أيضا في التقليل من الزحام في الحرم والذي يواكب نزول الحجاج من مشعر منى بعد المبيت ، بسبب حرصهم على أداء الطواف يومي الثاني عشر والثالث عشر من ذو الحجة.

وأوضح المهندس :” خصصت محطة جرول بالقرب من المسجد الحرام لتكون مكان الانطلاق والعودة من وإلى مشعر منى، فيما تمت إستخدام حافلات النقل الجماعي ورواحل عبر 4 خطوط خصصت لتنفيذ هذه التجربة والتي استهدفت حجاج أوروبا وأمريكا من المعيصم إلى جرول والعكس.

وشدد قاري على أن التجربة كانت ناجحة بإمتياز ، ووجدت إشادات كبيرة من الحجاج وروساء مكاتب شؤون الحجاج على حد سواء بسبب توفير كثير من الجهد والعناء عليهم خصوصا في أول يومي العيد لأداء طواف الإفاضة.

وتأتي هذه المبادرة بدعم إمارة منطقة المكرمة التي حرصت على تذليل كل العقبات التي تواجه حجاج بيت الله الحرام وإيجاد الحلول لكل مشكلة تعيق اداء نسكهم بيسر وسهولة ، وحرصا على تجويد الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام.