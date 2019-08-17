شكرا لقرائتكم خبر عن «أمانة جدة» تنفذ 1184 جولة رقابية وتغلق241 منشأة خلال موسم الحج والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (جدة)

أسفرت حملة الرقابة الصحية المكثفة على المنشآت الغذائية لأمانة محافظة جدة خلال الحج للعام الحالي 1440هـ، إغلاق (241) منشأة مخالفة من إجمالي (1184) زيارة ميدانية.

وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني، أن الحملة استهدفت جميع أنحاء مدينة جدة في نطاق البلديات الفرعية، بهدف التأكد من سلامة المواد الغذائية وجاهزية المطاعم، لاسيما وأن محافظة جدة تعد بوابة الحرمين.

وبين الزهراني بأنه تم إتلاف (3089) كيلو من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك ومخالفة (683)، إلى جانب ذلك تم سحب (634) عينة غذائية سلمت لمختبر الأمانة لفحصها، بالإضافة لإزالة (784) بسطة وعربة مخالفة في عدد من الشوارع والأحياء، فيما لاتزال الجهود مستمرة لمتابعة ورصد المخالفات.