شكرا لقرائتكم خبر عن القنصلية في هونج كونج تحذر المواطنين من مظاهرات «السبت» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (النشر الإلكتروني) حذرت القنصلية العامة في هونج كونج عبر حسابها على موقع «تويتر» المواطنين بعدم التوجه لمناطق (Hung Hom، To Kwa Wan)، بسبب إعلان المحتجين تنظيم مظاهرات في تطلق المناطق اليوم (السبت).

حذرت القنصلية العامة في هونج كونج عبر حسابها على موقع «تويتر» المواطنين بعدم التوجه لمناطق (Hung Hom، To Kwa Wan)، بسبب إعلان المحتجين تنظيم مظاهرات في تطلق المناطق اليوم (السبت).

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