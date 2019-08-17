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أطلقت الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية برئاسة شؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في إدارة التوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام؛ برامجها المتمثلة في بثّ الدروس والمحاضرات والدورات العلمية، لتصل لأكبر عدد ممكن من طلاب العلم على مستوى العالم.
وأوضح مدير إدارة التوجيه والإرشاد ماجد السعيدي، أن الإدارة تقوم بتسجيل الدروس من خلال قسم التسجيل بالإدارة، وذلك في إطار إيصال ونشر رسالة الحرمين الشريفين العلمية والدعوية، وحرصاً من الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على نشر رسالة العلم والتعليم بالمسجد الحرام، ولأهمية ما يُقام فيه من دورات ودروس علمية يحضرها كثير من رواد المسجد الحرام وطلبة العلم، داعيًا طلاب العلم والمهتمين إلى الاستفادة من هذه الدروس العلمية.
17 أغسطس 2019 - 16 ذو الحجة 1440 05:53 PM
لتصل لأكبر عدد ممكن من طلاب العلم على مستوى العالم
أطلقت الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية برئاسة شؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في إدارة التوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام؛ برامجها المتمثلة في بثّ الدروس والمحاضرات والدورات العلمية، لتصل لأكبر عدد ممكن من طلاب العلم على مستوى العالم.
وأوضح مدير إدارة التوجيه والإرشاد ماجد السعيدي، أن الإدارة تقوم بتسجيل الدروس من خلال قسم التسجيل بالإدارة، وذلك في إطار إيصال ونشر رسالة الحرمين الشريفين العلمية والدعوية، وحرصاً من الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على نشر رسالة العلم والتعليم بالمسجد الحرام، ولأهمية ما يُقام فيه من دورات ودروس علمية يحضرها كثير من رواد المسجد الحرام وطلبة العلم، داعيًا طلاب العلم والمهتمين إلى الاستفادة من هذه الدروس العلمية.
، رئاسة شؤون الحرمين تنقل دروس ومحاضرات المسجد الحرام عبر البث المباشر ،
المصدر : الخليج 365
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