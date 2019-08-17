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كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن أعلى درجات الحرارة التي تم تسجيلها اليوم السبت، في مناطق المملكة؛ حيث تم رصد أعلى درجة حرارة في ينبع بـ46 درجة مئوية.
وأوضحت الهيئة أن المركز الإقليمي للتحاليل والتوقعات رصد تسجيل أعلى درجة حرارة في ينبع لهذا اليوم السبت عند 46 درجة مئوية، بينما سجّل مرصد مكة المكرمة 45 درجة مئوية، يليه مرصد الأحساء عند درجة 44 مئوية، تليها درجة الحرارة التي سجلتها مراصد وادي الدواسر والخرج عند 43 درجة مئوية.
17 أغسطس 2019 - 16 ذو الحجة 1440 05:28 PM
مكة تسجل 45 والأحساء 44 تليهما وادي الداوسر والخرج عند 43
كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن أعلى درجات الحرارة التي تم تسجيلها اليوم السبت، في مناطق المملكة؛ حيث تم رصد أعلى درجة حرارة في ينبع بـ46 درجة مئوية.
وأوضحت الهيئة أن المركز الإقليمي للتحاليل والتوقعات رصد تسجيل أعلى درجة حرارة في ينبع لهذا اليوم السبت عند 46 درجة مئوية، بينما سجّل مرصد مكة المكرمة 45 درجة مئوية، يليه مرصد الأحساء عند درجة 44 مئوية، تليها درجة الحرارة التي سجلتها مراصد وادي الدواسر والخرج عند 43 درجة مئوية.
، وصلت إلى 46.. ينبع تسجّل أعلى درجات الحرارة في المملكة اليوم ،
المصدر : الخليج 365
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