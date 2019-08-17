، "أرامكو": ‏حريق محدود في أحد مرافق معمل حقل شيبه ،

محمد بن مسعود - الدمام - إمدادات النفط الخام لم تتأثر نتيجة لهذا الحادث

سيطرت فرق الاستجابة في أرامكو السعودية على حريق محدود، وقع صباح اليوم، في أحد مرافق معمل شيبه للغاز، ولم يتسبب الحادث في وقوع أي إصابات، ولله الحمد.

وتؤكد الشركة أن إمدادات عملائها من النفط الخام لم تتأثر نتيجة لهذا الحادث. وسنوافيكم بمزيدٍ من التفاصيل حال توفرها.