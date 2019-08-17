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سيطرت فرق الاستجابة في أرامكو السعودية على حريق محدود، وقع صباح اليوم، في أحد مرافق معمل شيبه للغاز، ولم يتسبب الحادث في وقوع أي إصابات، ولله الحمد.
وتؤكد الشركة أن إمدادات عملائها من النفط الخام لم تتأثر نتيجة لهذا الحادث. وسنوافيكم بمزيدٍ من التفاصيل حال توفرها.
17 أغسطس 2019 - 16 ذو الحجة 1440 05:14 PM
إمدادات النفط الخام لم تتأثر نتيجة لهذا الحادث
سيطرت فرق الاستجابة في أرامكو السعودية على حريق محدود، وقع صباح اليوم، في أحد مرافق معمل شيبه للغاز، ولم يتسبب الحادث في وقوع أي إصابات، ولله الحمد.
وتؤكد الشركة أن إمدادات عملائها من النفط الخام لم تتأثر نتيجة لهذا الحادث. وسنوافيكم بمزيدٍ من التفاصيل حال توفرها.
، "أرامكو": حريق محدود في أحد مرافق معمل حقل شيبه ،
المصدر : الخليج 365
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