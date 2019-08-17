«النيابة»: نحقق في حادثة اختفاء طفل حديث الولادة من مستشفى بمنطقة القصيم

دبي - بواسطة محمد فارس «عكاظ» (جدة) أكد مصدر مسؤول مباشرة النيابة العامة التحقيقات في حادثة اختفاء طفل حديث الولادة من أحد المستشفيات في منطقة القصيم. وتم تكليف فريق مختص من المحققين بالشروع في إجراءات القضية، والشخوص إلى مكان الواقعة، وتفريغ الكاميرات المحيطة بمحل الواقعة، والتحقيق مع كل من تقتضي المصلحة التحقيق معه، للوقوف على حيثيات القضية، وسرعة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، للوصول إلى حقائق الأمور، وإحاطة التحقيقيات للحادثة من جميع جوانبها، والتصرف في هذا الشأن طبقاً لنظام الإجراءات الجزائية. شاهد بالصور: الخرطوم تستعد لليوم التاريخي

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