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شباب يعتدون على بائعة في إحدى حدائق جازان.. ومحافظ العيدابي يوجه بسرعة ضبطهم

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شباب يعتدون على بائعة في إحدى حدائق جازان.. ومحافظ العيدابي يوجه بسرعة ضبطهم دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper شباب يعتدون على بائعة في إحدى حدائق جازان.. ومحافظ العيدابي يوجه بسرعة ضبطهم

وجه محافظ العيدابي عبدالله الظافري بسرعة القبض على شباب اعتدوا على امرأة تعمل في تأجير دراجات للأطفال بحديقة عامة في المحافظة.

وأكد محافظ العيدابي، ضرورة اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المعتدين الذين أقدموا على مضايقة المرأة والاعتداء على عملها وممتلكاتها في حديقة عامة، مشددًا على أهمية محاسبة المتسببين في الحادثة وإحالتهم إلى الجهات المختصة.

ووجه المحافظ الظافري، بدعم المرأة وتسهيل عملها بصورة لائقة ومناسبة لها .

يأتي هذا التوجيه بعد مقطع فيديو تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر تصرفات سلبية قام بها عدد من الشباب في إحدى الحدائق العامة بمحافظ العيدابي شرق منطقة جازان تجاه المرأة السعودية التي تعمل على تأجير عدد من الدراجات وألعاب الأطفال بالحديقة.

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حرصت عدد من نجمات السعودية على التعليق على قرار إلغاء الولاية على سفر المرأة في المملكة، ليقدمن شكرهن لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي عهد الأمير محمد بن سلمان على هذا القرار السديد. السعودية تدرس تخفيف القيود المفروضة على سفر المرأة
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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