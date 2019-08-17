شاهد: سعوديون يعتدون على سيدة منقبة في حديقة عامة

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، مقطع فيديو وثّق اعتداء مجموعة من الشباب على سيدة منتقبة بائعة بحديقة الأمير محمد بن ناصر في محافظة العيدابي بجازان.

وبدأت الواقعة عندما قام عدد من الشباب بالاستيلاء على مجموعة من الألعاب التي تقوم بتأجيرها، وقامت السيدة بمطاردتهم بالحديقة، وتطوّر الأمر إلى اشتباك بالأيدي.

وطالب عددٌ من المغرّدين بالقبض على الشباب وتقديمهم إلى النيابة العامة لينالوا العقاب الرادع، خاصة أن الفيديو أثار موجة غضب كبيرة.

ووجّه محافظ العيدابي عبدالله بن محمد الظافري؛ باتخاذ اللازم حيال ممارسات الشبان وتعدّيهم على ممتلكات سيدة حديقة العيدابي، ليتم محاسبة المتسبّبين في الواقعة وإحالتهم إلى الجهات المختصّة، بينما وجّه المحافظ بدعم السيدة وتسهيل عملها بصورة مناسبة بحسب موقع سبق السعودي.