بيان عن اختطاف طفل مستشفى بريدة يكشف تطورات جديدة بالواقعة

قالت المديرية العامة للشؤون الصحية بالقصيم أن الجهات الأمنية لا تزال تجري تحقيقاً في واقعة اختطاف طفل حديث الولادة أمس الجمعة من مستشفى الولادة والأطفال ببريدة. وأضافت المديرية في بيانٍ لها أن الطفل لم يكن في الحضانة لكنه كان بصحبة ذويه في الغرفة المخصصة لوالدته بقسم التنويم وقت اختطافه، وأشار البيان أنه فور الواقعة تم تفعيل بروتوكول الشفرة الوردية، الذي يشير إلى اختفاء طفل بالمستشفى.

فيما أكدت المديرية في بيانها أن المستشفى اتخذت كافة الإجراءات والتدابير الأمنية فضلاً عن متابعتها المستمرة مع الجهات الامنية المعنية بمثل تلك الحوادث.

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