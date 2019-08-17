مع استمرار التقديم.. تعرف على الشروط اللازمة للحصول على الإقامة المميزة

جدد مركز الإقامة المميزة تأكيده على الشروط اللازمة للحصول على الإقامة المميزة، وذلك بعد بدء استقبال طلبات الراغبين بالحصول عليها قبل أسابيع .
وأوضح المركز الشروط المطلوبة للمتقدم على ألا يقل سنه عن 21 عام ، وذلك على النحو التالي :
– تقديم جواز سفر سارٍ المفعول.
– تقديم ما يثبت الملاءة المالية للمتقدم.
– تقديم سجل جنائي يثبت خلو المتقدم من السوابق.
– تقديم تقرير صحي عن حالة المتقدم الصحية يثبت خلوه من الأمراض المعدية، لا يزيد تاريخه على 6 أشهر من تاريخ التقدم.
– أن تكون إقامة المتقدم نظامية في حال كان متقدماً من داخل المملكة.
الجدير بالذكر أن اللجنة النظامية يحق لها إضافة شروط خاصة متى تطلب الأمر ذلك ، ويمكن التقديم من خلال المنصة الإلكترونية الشاملة ” سابرك” ، عبر الرابط التالي : هنا
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