عامل مصري في المدينة المنورة يعيد أموالاً وجوازات سفر لحجاج ماليزيين

أعاد عامل مصري يعمل في أحد مطاعم المدينة المنورة؛ مبلغاً مالياً وجوازات سفر لحجاج من الجنسية الماليزية. وأوضحت مصادر، وفقاً لـ “عكاظ”، أن العامل المصري ويدعى محمد مصطفى، عثر على حقيبة تحتوي على جوازات السفر والمبلغ المالي، وبحث عن الحافلة التي كان يستقلها الحجاج أصحاب الحقيبة حتى وجدها.

من جانبه، أكد وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون الزيارة محمد البيجاوي، أن تصرف العامل المصري ليس بمستغرب على كثير من المقيمين، لاسيما الموجودين في المدينة المنورة.

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