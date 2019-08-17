شقيق مفقود الرياض يكشف لـ«عاجل» تفاصيل اختفائه من أحد المساجد

كشف شقيق المواطن المختفي «فهد مجاهد الدوسري» لـ«عاجل»، تفاصيل اختفائه من أحد مساجد حي النسيم الغربي بالرياض أول أمس الخميس.

وتواصل الجهات الأمنية وبعض الفرق التطوعية، أعمال البحث والتحري عن «فهد» البالغ من العمر 15عامًا، والذي اختفى عن أنظار عائلته منذ يومين.

وقال محمد الدوسري شقيق المواطن المختفي، في تصريحاته لـ«عاجل»، إن أخيه «فهد» خرج مع والده لأداء صلاة المغرب في جامع الشلوي بحي النسيم الغربي، وعند إقامة الصلاة طلب من والده الذهاب لتجديد الوضوء فسمح له، حيث كانت تلك آخر لحظة شوهد فيها.

وأضاف الدوسري، أن والده أدى صلاة المغرب ولاحظ أن «فهد» لم يعد، واعتقد أنه قد سبقه في العودة للمنزل، مشيرًا إلى «أننا بحثنا عنه في كل مكان دون جدوى، وأبلغنا الجهات الأمنية».

وأعرب عن أمله في أن يعود شقيقة لأسرته سالمًا، قائلًا: عند اختفائه كان يرتدي تي شيرت أسود وبنطال جينز ولا يعاني من أي أمراض، داعيًا من يشاهده ويتعرف عليه الاتصال على الرقم التالي: (0508589661).