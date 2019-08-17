بالصور.. إصابة 13 شخصًا وإجلاء 80 آخرين في حريق فندق بالطائف

تمكن الدفاع المدني بالطائف اليوم السبت، من إخماد حريق بفندق، أسفر عن إصابة 13 شخصًا، وإجلاء 80 شخصًا آخرين.

وذكر الدفاع المدني –عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل تويتر- أن مدني الطائف أخمد حريقاً اندلع في غرفة نوم بفندق مكون من ستة أدوار، مضيفًا أن الحريق أسفر عن إصابة 13 شخصاً تم علاجهم بالموقع، بينما تم نقل شخص للمستشفى لتلقي العلاج، كما تم إجلاء 80 شخصاً من الفندق وصحتهم جيدة.

وكان مدنى الطائف أخمد أمس الجمعة، حريقاً اندلع في سوبر ماركت بحي عودة؛ بسبب زيادة الأحمال الكهربائية دون أي إصابات.