النيابة العامة تتولى التحقيق في حادث اختفاء طفل بريدة

أكد مصدر مسؤول، أن النيابة العامة باشرت التحقيقات في حادث اختفاء طفل حديث الولادة من أحد المستشفيات في منطقة القصيم.

وقال المصدر، إنه تم تكليف فريق مختص من المحققين بالشروع في إجراءات القضية والشخوص إلى مكان الواقعة وتفريغ الكاميرات المحيطة بمحل الواقعة والتحقيق مع كل من تقتضي المصلحة التحقيق معه؛ للوقوف على حيثيات القضية وسرعة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة للوصول إلى حقائق الأمور وإحاطة التحقيقيات للحادثة من جميع جوانبها، والتصرف في هذا الشأن طبقاً لنظام الإجراءات الجزائية.

وشهد مستشفى الولادة والأطفال بمدينة بريدة، مساء أمس الجمعة، عملية اختطاف طفل حديث الولادة.

Advertisements

وقالت مصادر «عاجل»، إن «الطفل اختطف عصر الجمعة، من قسم خاص بحديثي الولادة»، مؤكدة أن الجهات المختصة تجري تحقيقاتها لمعرفة هوية الخاطف والأسباب التي أدت إلى ذلك.

وعلمت «عاجل» من مصادرها، أن مشكلة عائلية بين الأب والأم، تقف وراء واقعة خطف الطفل، مشيرة إلى أن الأب والأم منفصلان بالطلاق، وأن هناك احتمالًا أن من قام بالاختطاف هو أحد أقارب الأب.

وأضافت المصادر أن كاميرات المستشفى وثقت الشخص الذي قام بالاختطاف وسيصدر بيان خلال الساعات القادمة من الجهات المختصة حول الحادثة.