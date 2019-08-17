الخارجية: قدمنا 6 مليارات دولار للمشاريع التنموية في السودان

أكدت وزارة الخارجية، أن غاية المملكة هي أمن واستقرار السودان، تزامنًا مع بدء مراسم التوقيع على الاتفاق الانتقالي في السودان.

ونشرت الخارجية –عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل تويتر- إنفوجرافًا أوضحت من خلاله أن المملكة قدمت 250 مليون دولار للبنك المركزي السوداني، و6.1 مليار دولار للمشاريع التنموية الداخلية.

وأكدت موقف المملكة الثابت بوقوفها إلى جانب الشعب السوداني، ودعم خطوات المجلس العسكري، والترحيب بالاتفاق على تشكيل حكومة مستقلة بالتناوب.

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واستقبل رئيس المجلس السيادي بالسودان الفريق أول عبدالفتاح البرهان، اليوم السبت، وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير، والذي يمثل المملكة في مراسم التوقيع النهائي على الإعلانين السياسي والدستوري.

ومن المقرر أن يبدأ برنامج الاحتفال -وفقًا لوكالة الأنباء السودانية (سونا)- بعزف السلام الجمهوري، ومن ثم الاستماع إلى آيات بينات من القرآن الكريم، ويلي ذلك كلمة لرئيس اللجنة العليا للاحتفال وعرض بانوراما الثورة وبعد ذلك تتم الفقرة الرئيسة وهي التوقيع على الوثائق الانتقالية ومن ثم الاستماع إلى أغنية وطنية بصوت الفنان صلاح بن البادية.

ويعقب ذلك كلمة رئيس الوساطة الإفريقية البروفيسور محمد الحسن ولد لبات، وكلمة رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي، وكلمة رئيس الوزراء المصري ممثل الاتحاد الإفريقي، ومن ثم كلمة رئيس الإيجاد وتليها كلمة قوى إعلان الحرية والتغيير ومن ثم فقرة التكريم، ويختتم الاحتفال بكلمة رئيس المجلس العسكري الانتقالي.