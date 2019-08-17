المرور: ضبط 1386 مركبة مخالفة بمواقف ذوي الإعاقة

أعلن المرور السعودي، اليوم السبت، أن إدارات المرور بمختلف مناطق المملكة، ضبطت 1386 مركبة مخالفة، قام أصحابها بالوقوف بالأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة.

جاء ذلك ضمن العمل الميداني المستمر الذي تقوم به إدارات المرور في جميع مناطق المملكة، لضبط المركبات المخالفة، ومن ضمنها التي تقف في الأماكن المخصصة لهذه الفئة، بحسب إنفوجراف نشره «المرور السعودي» عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

وأهابت إدارات المرور بمختلف مناطق المملكة، الجميع، بالتعاون والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.

من جهة أخرى، أعلنت وزارة الداخلية، أمس الجمعة، ضبط ثلاثة ملايين و679 ألفًا و292 مخالفًا، خلال الحملة الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، والتي انطلقت يوم الأربعاء الموافق 26 / 2 / 1439 هـ، حتى نهاية يوم الخميس 14 / 12 / 1440هـ.

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وأكدت «الداخلية»، في بيان صادر عنها، أن إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية والمشتركة في مناطق المملكة كافة بلغ (3679292) مخالفًا، منهم (2871119) مخالفًا لنظام الإقامة، و(567575) مخالفًا لنظام العمل، و(240598) مخالفًا لنظام أمن الحدود.

وأضاف بيان الوزارة، أن إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة بلغ (62114) شخصًا، (46%) منهم يمنيو الجنسية، و(51%) إثيوبيو الجنسية، و(3%) جنسيات أخرى، كما تم ضبط (2704) أشخاص لمحاولتهم التسلل عبر الحدود إلى خارج المملكة.

وأشار البيان إلى أن إجمالي المتورطين في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم الذين تم ضبطهم بلغ (4136) شخصًا، مؤكدًا إيقاف 1533 مواطنًا لتورطهم في نقل أو إيواء وافدين مخالفين للأنظمة، وتم استكمال الإجراءات النظامية بحق (1418) منهم وإخلاء سبيلهم، وتستكمل الجهات المختصة تنفيذ الأنظمة بحق 115 موقوفًا سعوديًا آخر.