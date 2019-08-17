حج / الشيخ يوسف أستس يوضح ملابسات "كيس حصى الجمرات"



مكة المكرمة 16 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 17 أغسطس 2019 م واس

أوضحت وزارة الحج والعمرة أنه خلال وجود ضيوف الوزارة بمزدلفة لوحظت كمية محدودة من أكياس جمع الحصى لرمي الجمرات وعليها ترجمة خاطئة قد تؤدي إلى بعض اللّبس، وعرض الشيخ يوسف استس ضيف وزارة الحج والعمرة لموسم حج هذا العام والمحاضر بندوة الحج الكبرى في دورتها الـ 44 أن يقوم بتسجيل فيديو لإيضاح ذلك.

وقد بدأت الوزارة في مساء اليوم التاسع من ذي الحجة بالتحقيق مع متعهد أكياس جمع الحصى والجهة المتعاقدة معه والمترجم، وأخذ إفاداتهم وإحالتهم لجهة الاختصاص، والتوجيه بتصحيح الوضع فورًا وتحري الدقة.

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15:57ت م

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