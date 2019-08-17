حج / وزير الشؤون الدينية التركي يشيد بالجهود التي بذلت وبالخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام خلال موسم حج هذا العام 1440 هـ



مكة المكرمة 16 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 17 أغسطس 2019 م واس

أشاد معالي وزير الشؤون الدينية التركي الدكتور علي أرباش بالجهود التي بذلت وبالخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام خلال موسم حج هذا العام 1440 هـ وما وفر من تسهيلات إجرائية وتقنية وتنظيمية فائق الأداء ساهمت جميعها ولله الحمد في تحقيق نجاح باهر لأعمال الحج وفق ما تسعى إليه قيادة هذه البلاد المباركة التي تجند نفسها ومالها وطاقاتها في خدمة وراحة ضيوف الرحمن

وبين معاليه في تصريح لع عقب لقائه اليوم رئيس مجلس إدارة مؤسسة مطوفي حجاج تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا وأستراليا المطوف طارق بن محمد عنقاوي بحضور نائبه المطوف عبدالله عقيل وأعضاء مجلس الإدارة ورئيس مكتب شؤون حجاج تركيا رمزي بيرجان ومدير عام الشؤون الدينية التركية الدكتور أكرم كلش وذلك بمقر المؤسسة بمكة المكرمة أن المشاريع العملاقة التي يشهدها الحرمان الشريفان والمشاعر المقدسة شواهد عيان على ما توليه حكومة المملكة من عناية واهتمام كامل بالحجاج وحرصها في كل عام على تقديم المزيد من الخدمات والإمكانات لهم ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة داعيا الله عز وجل أن يبارك في جهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – وأن يجعل عملهما في موازين حسناتهما وأن يديم على هذه البلاد أمنها وأمانها واستقراراها وأن يجزي كافة القائمين على خدمة وراحة الحجاج .

وأثنى معاليه على الخدمات التي وفرتها المؤسسة للحجاج الذين تشرفت بخدمتهم بشكل عام والحجاج الأتراك البالغ عددهم هذا العام 82 ألف حاج على وجه الخصوص لافتا أن التعاون الكبير بين مكتب شؤون حجاج تركيا ووزارة الحج والعمرة والمؤسسة كان له أكبر الأثر في تسهيل رحلة الحج على الأتراك وساهم في تحقيق منظومة أداء موحدة بين الجميع ساهمت بعد توفيق الله عز وجل في نجاح متميز بكل المقاييس لأعمال الحج .

من جانبه أكد رئيس مجلس إدارة المؤسسة المطوف طارق عنقاوي أن المؤسسة عملت مع بقية منظومة الحج في توفير الراحة لضيوف الرحمن بما يحقق توجيهات الحكومة الرشيدة التي تؤكد على الدوام بأهمية بذل الغالي والنفيس لينعم الحاج الكريم بوافر من العناية والاهتمام والرعاية في رحلته الإيمانية موضحا أن موسم حج هذا العام حقق التميز المنشود الذي ترمي إليه حكومة بلادنا المباركة فكان مثالا رائعا للأداء الجيد في جميع مراحله وخططه التنظيمية والتنفيذية والخدمية والتقنية وغيرها وذلك بفضل من الله عز وجل ثم بما قدم ولاة الأمر وحكومتهم الرشيدة من أعمال مباركة يشهد لها القاصي والداني .

انتهـى

15:26ت م

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