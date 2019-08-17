حج / أمين السعودية اليوم وزارة الصحة الأردنية: المملكة قدمت لكل الحجاج أفضل سبل الرعاية الصحية الأولية والثانوية



تبوك 16 ذو الحجة 1440هـ الموافق 17 أغسطس 2019م واس

أكد أمين عام وزارة الصحة الأردنية رئيس البعثة الأردنية الطبية الدكتور حكمت أبوالفول أن المملكة العربية

وأوضح في تصريح لوكالة الأنباء السعودية أن حكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله – أولت خدمة ضيوف الرحمن والعناية بالحرمين الشريفين جل اهتمامها، بل وهيأت سبل الراحة، وسخرت طاقاتها، وجندت امكانياتها، وبذلت جهودها، وأمنت الحجاج، ونجحت في إدارة الحشود، وأدت دورها، حتى يؤدي حجاج بيت الله الحرام الركن الخامس من أركان الاسلام بكل يسر وسهولة وأمان وخشوع وسكينة واطمئنان.

وقدم الدكتور حكمت التهنئة أصالة عن نفسه وبالنيابة عن منسوبي ومنسوبات البعثة الأردنية الطبية للمملكة قيادةً وشعباً على نجاح موسم الحج وبكل المقاييس.

وقال: خلال مغادرته مدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار أن التدابير الوقائية التي اتخذتها وزارة الصحة في المملكة بحرصها على سلامة الحجاج، أدت لخلو حج هذا الموسم من الامراض، وحالت دون تفشي الاوبئة بينهم برغم كثافة الاعداد ومحدودية الوقت والمكان.

ونوه في معرض حديثه لـ واس بتميز العلاقة بين المملكة الاردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية على كافة الاصعدة والمستويات وفي كل المجالات.

كما وجه الدكتور حكمت شكره وتقديره لكافة العاملين بمدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار لتسهيلهم إجراءات دخول وخروج البعثة، وتقديمهم لأرقى الخدمات، وتفانيهم واخلاصهم بعملهم وسرعة انجازهم وحسن تعاملهم ودماثة أخلاقهم.

// انتهى //

15:21ت م

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تبوك 16 ذو الحجة 1440هـ الموافق 17 أغسطس 2019م واسأكد أمين عام وزارة الصحة الأردنية رئيس البعثة الأردنية الطبية الدكتور حكمت أبوالفول أن المملكة العربية السعودية قدمت لكل الحجاج بوجه عام وللحجاج الأردنيين على وجه الخصوص أفضل سبل الرعاية الصحية الأولية والثانوية، في موسم حج هذا العام 1440هـ، منذ لحظة دخولهم وأثناء فترة إقامتهم وحتى لحظة مغادرتهم لأراضي المملكة.وأوضح في تصريح لوكالة الأنباء السعودية أن حكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله – أولت خدمة ضيوف الرحمن والعناية بالحرمين الشريفين جل اهتمامها، بل وهيأت سبل الراحة، وسخرت طاقاتها، وجندت امكانياتها، وبذلت جهودها، وأمنت الحجاج، ونجحت في إدارة الحشود، وأدت دورها، حتى يؤدي حجاج بيت الله الحرام الركن الخامس من أركان الاسلام بكل يسر وسهولة وأمان وخشوع وسكينة واطمئنان.وقدم الدكتور حكمت التهنئة أصالة عن نفسه وبالنيابة عن منسوبي ومنسوبات البعثة الأردنية الطبية للمملكة قيادةً وشعباً على نجاح موسم الحج وبكل المقاييس.وقال: خلال مغادرته مدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار أن التدابير الوقائية التي اتخذتها وزارة الصحة في المملكة بحرصها على سلامة الحجاج، أدت لخلو حج هذا الموسم من الامراض، وحالت دون تفشي الاوبئة بينهم برغم كثافة الاعداد ومحدودية الوقت والمكان.ونوه في معرض حديثه لـ واس بتميز العلاقة بين المملكة الاردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية على كافة الاصعدة والمستويات وفي كل المجالات.كما وجه الدكتور حكمت شكره وتقديره لكافة العاملين بمدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار لتسهيلهم إجراءات دخول وخروج البعثة، وتقديمهم لأرقى الخدمات، وتفانيهم واخلاصهم بعملهم وسرعة انجازهم وحسن تعاملهم ودماثة أخلاقهم.// انتهى //15:21ت م0040

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