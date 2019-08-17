حج / اللجنة الدائمة للحج والعمرة والزيارة بجامعة طيبة بالمدينة المنورة تستأنف أعمالها في الموسم الثاني من الحج



المدينة المنورة 16 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 17 أغسطس 2019 م واس

تستمر اللجنة الدائمة لخدمات الحج والعمرة والزيارة بجامعة طيبة بالمدينة المنورة في تقديم حزمة من الخدمات لضيوف الرحمن زوار المسجد النبوي الشريف في موسم حج هذا العام 1440هـ، في ظل الاهتمام والعناية الفائقة التي تقدمها حكومة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - لحجاج بيت الله، واستمراراً للجهود التي تقدمها لجنة الحج بالمدينة المنورة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة.

وأوضح رئيس اللجنة الدكتور عيسى القايدي أن اللجنة تسعى إلى تقديم خدمات مميزة في موسم الحج كل عام من خلال خمس لجان فرعية هي اللجنة الطلابية واللجنة الصحية ولجنة الزيارات التاريخية واللجنة الإعلامية واللجنة النسائية، حيث تتوزع مهام اللجنة الطلابية في الإشراف والمتابعة على الأندية الطلابية المشاركة في خدمة الحجاج والزوار والمعتمرين بمشاركة عدد من الأندية الطلابية التطوعية والصحية والجوالة منذ إنشاء اللجنة سواء في شهر رمضان المبارك أو في موسم الحج بمشاركات عديدة وقدمت خدمات جليلة لحجاج بيت الله الحرام وزوار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، مشيراً إلى أن طلاب الجامعة يتطوعون كل عام في مشاريع سنوية بالقيام بالحملات التوعوية مثل حملة "حج مبرور بصحة وسرور" التي تهتم بتوعية الحجاج بالوقاية الصحية اللازمة وتوزيع حقائب طبية في كل من مسجد الميقات ومسجد قباء وساحات المسجد النبوي الشريف ومسجد القبلتين وكذلك تقديم محاضرات توعوية للبعثات، كما يساهمون في أعمال التنظيم والإرشاد بالتعاون مع وكالة الرئاسة العامة لشئون المسجد النبوي بالمدينة المنورة.

وأضاف أن اللجنة الصحية تقوم من خلال اللجنة بالتواصل مع المديرية العامة للشئون الصحية والهلال الأحمر السعودي بالمدينة المنورة لتوزيع أطباء الامتياز وطلبة الكليات الصحية الأخرى بالجامعة في المستشفيات والمستوصفات المحيطة بالمسجد النبوي الشريف حيث يشارك طلبة "من الجنسين" من كليات الطب والصيدلة والعلوم الطبية التطبيقية والتأهيل الطبي والتمريض يقدموا خلالها خدمات صحية جليلة لضيوف الرحمن زوار المسجد النبوي الشريف.

وأفاد الدكتور القايدي أن لجنة الزيارات التاريخية بالجامعة تقدم برنامج للرحلات والجولات الميدانية لمعالم المدينة المنورة التاريخية والأثرية والحضارية ضمن الخطة التشغيلية خلال مواسم الحج حيث تستهدف هذه الرحلات النخب المثقفة من رؤساء البعثات ونوابهم وأعضاء وعضوات هيئة التدريس من مختلف الجامعات والأطباء والأدباء والعلماء من أصحاب الفضيلة والمرشدين من الجنسين من مختلف الدول الإسلامية، مبيناً أهم أعمال اللجنة الدائمة المتمثلة في تقديم التدريب والتأهيل النسوي للعاملات ومقدمات الخدمة لضيوف الرحمن من خلال اللجنة النسائية، وذلك لما تمتلكه الجامعة من قيادات نسائية فاعلة وكذلك لقدرة الجامعة وتمكينها للمرأة من القيام بمهامها على أكمل وجه وذلك من خلال برنامج " سفيرة ".

وأشار رئيس اللجنة الدائمة لخدمات الحج والعمرة والزيارة بجامعة طيبة بالمدينة المنورة إلى أن البرنامج التدريبي يحتوي على عدة دورات على عدد من المحاور منها التعامل مع النخب وكبار الشخصيات والمهارات الشخصية وفن الاتيكيت وجودة الخدمة وخصائص الحضارات الإسلامية والعالمية والوافدة على منطقة المدينة، في حين تقدم اللجنة النسائية دورات وبرامج تدريبية وتثقيفية نوعية للعاملات في الحج والعمرة والزيارة من مختلف القطاعات الحكومية والخاصة حسب ما يتم طلبه وإعداده من قبل لجنة الحج بالمدينة المنورة.

// انتهى //

14:26ت م

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