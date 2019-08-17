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أرامكو: حريق محدود في أحد مرافق معمل حقل شيبة
متابعات الخليج 365 - الرياض
سيطرت فرق الاستجابة في شركة أرامكو على حريق محدود، وقع صباح اليوم (السبت)، في أحد مرافق معمل شيبه للغاز، ولم يتسبب الحادث في وقوع أي إصابات، ولله الحمد.
وأكدت شركة أرامكو أن إمدادات عملائها من النفط الخام لم تتأثر نتيجة لهذا الحادث.
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