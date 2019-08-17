أرامكو: حريق محدود في أحد مرافق معمل حقل شيبة

2019-08-17

متابعات الخليج 365 - الرياض

سيطرت فرق الاستجابة في شركة أرامكو على حريق محدود، وقع صباح اليوم (السبت)، في أحد مرافق معمل شيبه للغاز، ولم يتسبب الحادث في وقوع أي إصابات، ولله الحمد.

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وأكدت شركة أرامكو أن إمدادات عملائها من النفط الخام لم تتأثر نتيجة لهذا الحادث.

“متابعات الخليج 365” ستوافيكم بمزيدٍ من التفاصيل حال توفرها.