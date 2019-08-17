التعاون الإسلامي: الاعتداء على حقل الشيبة يستهدف استقرار إمدادات الطاقة

جدة - عمرو شويل واس - الخليج 365:

أدان معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي ، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين اليوم ، الاعتداء الإرهابي الذي تعرضت له إحدى وحدات معامل الغاز الطبيعي في حقل الشيبة بالمملكة العربية السعودية.

وقال العثيمين في بيان له:” إن المنظمة تدين هذه الحادثة الإرهابية والمجرمة التي تستهدف استقرار إمدادات الطاقة للعالم ، مؤكداً وقوف منظمة التعاون الإسلامي مع المملكة في اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على أمنها واستقرارها.