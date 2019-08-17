التعليم: غدا عودة الإداريين والإداريات والمشرفين التربويين إلى أعمالهم

جدة - عمرو شويل الطائف - عبدالله العازمي - الخليج 365:

يعود غدا الأحد الإداريين والإداريات في المدارس، وكذلك المشرفين التربويين في إدارات التعليم، بعد تمتعهم بإجازتهم الصيفية.

وقال إدارة تعليم عفيف، في بيان لها غبر موقعها: “يعود غدا الأحد ١٧ ذو الحجة ١٤٤٠ هجرية الإداريين والإداريات إلى المدارس، وتشمل قادة وقائدات المدارس والوكلاء والوكالات والمرشدين والمرشدات الطلابيين وأمناء مراكز التعلم ومحضري ومحاضرات المختبرات ومعامل الحاسب الآلي”.

وأضاف البيان: “فيما تكون عودة جميع المعلمين والمعلمات الممارسين للتدريس فقط يوم الأحد ٢٤/١٢/١٤٤٠ هجرية”. على أن تكون “عودة المعلمين والمعلمات الذين تم ندبهم لسد العجز (المبادرين) في مدارسهم الأساسية أو المنقولين إليها عبر حركة النقل الداخلي يوم الأحد ٢/١/١٤٤١ هجرية”.