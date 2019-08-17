شكرا لقرائتكم خبر عن إحباط تهريب أكثر من 3 ملايين ريال إلى خارج المملكة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (المدينة المنورة)

تمكّن جمرك مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنوّرة من إحباط 4 محاولات لتهريب 3 ملايين و93 ألف ريال إلى خارج المملكة، كانت مُخبأة بطرق تهريب مختلفة ضمن أمتعة 4 مسافرين كانوا يستعدون للمغادرة عبر المطار.

وأوضح مدير عام جمرك مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز ، أحمد الغامدي، أن الجمرك تمكّن من ضبط هذه المبالغ المالية من خلال 4 محاولات لتهريبها، حيث تم في المحاولة الأولى إحباط تهريب (948.300) ريال بعد أن عُثر عليها مُخبأة في حقيبة أحد المسافرين وذلك بإخفائها بطريقة فنيّة داخل الملابس التي كانت في حقيبته.

وأضاف الغامدي أنه وبنفس طريقة التهريب السابقة حاول مسافر آخر تهريب مبلغ قدره (679.000) إلا أن الجمرك أحبط محاولته.

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وفي المحاولة الثالثة حاول مسافر من تهريب (415.500) ريال، حيث تمكّن الجمرك من كشف هذه المبالغ مُخبأة في "علب معدنية" ضمن أمتعته الشخصية.

فيما كانت أكبر المبالغ التي تم إحباطها من هذه المحاولات،مبلغ قدره مليون وخمسون ألف ريال تمكّن الجمرك من كشفه في أمتعة أحد المسافرين، حيث قام بإخفاء هذا المبلغ بطريقة فنية في "بناطيل جينز" كانت ضمن أغراضه الشخصية.

وأوضح الغامدي أن جميع المهربين الذين تم إحباط محاولاتهم لم يُثبتوا جميعًا مشروعية مصادر هذه المضبوطات؛ مما يُعزز من ارتباطها بجرائم أصلية أو جريمة غسل الأموال.

وفي هذا الشأن أكدت الجمارك السعودية أن نظام مكافحة غسل الأموال نص على أنه يجب على كل مسافر سواءً كان مغادرًا أو قادمًا إلى المملكة ويحمل مبالغ نقدية أو معادن ثمينة تصل قيمتها أو تفوق 60 ألف ريال سعودي، الإقرار عنها وذلك بتعبئة نموذج الإقرار لدى الجمرك أو من خلال الخدمة التي أتاحتها الجمارك مؤخرًا لتعبئة النموذج عبر تطبيقها أو موقعها الإلكتروني، كما أكدت الجمارك أن عدم الإقرار يُعد مخالفة صريحة تستوجب المساءلة القانونية.