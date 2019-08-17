شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم جدة»: نرحب بالقيادات.. عوداً حميداً بعد الإجازة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) رحبت إدارة تعليم جدة بعودة قيادات التعليم، اليوم (السبت)، وذلك في تغريدة عبر حسابها على موقع «تويتر». وقالت إدارة تعليم جدة: «نرحب بعودة الزملاء والزميلات قيادات التعليم في الإدارات ومكاتب التعليم وقادة وقائدات المدارس والمشرفين والمشرفات بعد تمتعهم بإجازة نهاية العام الدراسي. عوداً حميداً وعاماً دراسياً جديداً موفقاً ومكللاً بالنجاح للجميع».



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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.