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أعلن #وزير_الطاقة تعرض إحدى وحدات معمل للغاز الطبيعي في حقل الشيبة البترولي إلى اعتداء عن طريق طائرات مسيرة بدون طيار "درون" مفخخة.
وقال: نجم عن ذلك حريق تمت السيطرة عليه -بفضل الله- بعد أن خلَّف أضراراً محدودة، ودون أي إصابات بشرية، ولله الحمد.
17 أغسطس 2019 - 16 ذو الحجة 1440 03:20 PM
قال: نجم عن ذلك حريق تمت السيطرة عليه بعد أن خلَّف أضراراً محدودة ولا إصابات
أعلن #وزير_الطاقة تعرض إحدى وحدات معمل للغاز الطبيعي في حقل الشيبة البترولي إلى اعتداء عن طريق طائرات مسيرة بدون طيار "درون" مفخخة.
وقال: نجم عن ذلك حريق تمت السيطرة عليه -بفضل الله- بعد أن خلَّف أضراراً محدودة، ودون أي إصابات بشرية، ولله الحمد.
، وزير الطاقة يعلن تعرض وحدة للغاز الطبيعي في حقل الشيبة لاعتداء "درون" مفخخة ،
المصدر : الخليج 365
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