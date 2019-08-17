، وزير الطاقة يعلن تعرض وحدة للغاز الطبيعي في حقل الشيبة لاعتداء "درون" مفخخة ،

محمد بن مسعود - الدمام - قال: نجم عن ذلك حريق تمت السيطرة عليه بعد أن خلَّف أضراراً محدودة ولا إصابات

أعلن #وزير_الطاقة تعرض إحدى وحدات معمل للغاز الطبيعي في حقل الشيبة البترولي إلى اعتداء عن طريق طائرات مسيرة بدون طيار "درون" مفخخة.

وقال: نجم عن ذلك حريق تمت السيطرة عليه -بفضل الله- بعد أن خلَّف أضراراً محدودة، ودون أي إصابات بشرية، ولله الحمد.