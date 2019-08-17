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2019-08-17 صور.. إصابة 14 وإخلاء 80 آخرين في حريق فندق بالطائف متابعات الخليج 365 - الطائف أخمد مدني الطائف صباح اليوم السبت حريقاً اندلع في غرفة نوم بفندق مكون من 6 أدوار. Advertisements وأوضح الدفاع المدني عبر حسابه الرسمي في “تويتر” أنه نتج عن الحريق إصابة 13 شخصاً تم علاجهم بالموقع. وأضافت المديرية العامة للدفاع المدني أنه تم نقل شخص للمستشفى لتلقي العلاج، وإخلاء 80 شخصاً من الفندق، صحتهم جيدة.









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