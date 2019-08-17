الفريق أول جمال عمر وزيراً للدفاع بالسودان

2019-08-17

متابعات الخليج 365 - متابعة

أعلن المجلس العسكري الانتقالي في السودان، عن هوية وزير الدفاع خلال الفترة المقبلة بعد إبرام وثائق الانتقال للسلطة المدنية بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان “الحرية والتغيير”.

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وتم اختيار الفريق أول جمال عمر من قبل المجلس العسكري ليكون وزيراً للدفاع خلال الفترة المقبلة.

ويقام اليوم الحفل الرسمي والشعبي تحت شعار “فرح السودان” بحضور عدد من رؤساء وممثلي الدول والمنظمات الدولية والإقليمية والبعثات الدبلوماسية وقادة الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والطوائف الدينية الإسلامية والمسيحية بالبلاد.

ويستمر الاحتفال الرسمي لنحو ساعتين، بعدها تنطلق احتفالات شعبية رتبت لها قوى “الحرية والتغيير”، في ساحة الحرية بالعاصمة السودانية.