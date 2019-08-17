الان تتابع الدفاع المدني يسيطر على حريق في فندق بالطائف والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الطائف – متابعات - الخليج 365
اندلع حريق في غرفة فندقية، بشارع أبو بكر بالطائف، أدى إلى إصابة ثلاثة عشر شخصًا، وإخلاء الفندق من 80 آخرين، فيما تم علاج المصابين في الموقع، باستثناء حالة واحدة جرى نقلاها إلى مستشفى الملك فيصل.
وقال المتحدث الرسمي بإدارة الدفاع المدني بالطائف، العميد ناصر بن سلطان الشريف، إن غرفة العمليات الأمنية الموحدة بمنطقة مكة المكرمة تلقت اليوم بلاغًا عن حريق في فندق بشارع أبو بكر، وتم نقل الفرق اللازمة للموقع.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الحالة كانت عبارة عن حريق في غرفة نوم بالدور الثالث، في فندق مكون من ستة أدوار، وتمت السيطرة على الوضع سريعًا.
وأوضح أن الحادث نتج عنه إصابة 13 شخصًا تلقوا العلاج اللازم في الموقع من قبل الهلال الأحمر، وحالة تم نقلها إلى مستشفى الملك فيصل، وتم إخلاء 19 عائلة مكونة من 80 شخصًا من المبنى.
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